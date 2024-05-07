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«Надеяться на чудо можно, но ждать его не стоит». Фиссетт — о результатах Осаки на грунте

«Надеяться на чудо можно, но ждать его не стоит». Фиссетт — о результатах Осаки на грунте
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Тренер японской теннисистки Наоми Осаки Вим Фиссетт поделился ожиданиями от концовки грунтового сезона.

«Я очень доволен процессом.

Что касается конкретно грунтового покрытия, то она довольно давно не играла на нём и очень давно не добивалась успеха, так что мы не можем ждать чуда.

Надеяться можно, но нужно оставаться реалистами. Если смотреть на то, что было пять или шесть дней назад и где мы находимся сейчас, могу сказать, что прогресс радует.

Конечно, поражение всегда разочаровывает, и, разумеется, мы хотим большего. Мы переживаем за неё. Поэтому я надеюсь, что за всю ту работу, которую она проделывает, она скоро будет вознаграждена», — приводит слова тренера портал Tennis365.

С начала грунтового сезона японка проиграла на этом покрытии два матча из трёх, а с 2021 года — семь из 11.

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