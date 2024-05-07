«Надеяться на чудо можно, но ждать его не стоит». Фиссетт — о результатах Осаки на грунте

Тренер японской теннисистки Наоми Осаки Вим Фиссетт поделился ожиданиями от концовки грунтового сезона.
«Я очень доволен процессом.
Что касается конкретно грунтового покрытия, то она довольно давно не играла на нём и очень давно не добивалась успеха, так что мы не можем ждать чуда.
Надеяться можно, но нужно оставаться реалистами. Если смотреть на то, что было пять или шесть дней назад и где мы находимся сейчас, могу сказать, что прогресс радует.
Конечно, поражение всегда разочаровывает, и, разумеется, мы хотим большего. Мы переживаем за неё. Поэтому я надеюсь, что за всю ту работу, которую она проделывает, она скоро будет вознаграждена», — приводит слова тренера портал Tennis365.
С начала грунтового сезона японка проиграла на этом покрытии два матча из трёх, а с 2021 года — семь из 11.