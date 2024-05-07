Янник Синнер назвал срок, после которого примет решение о возвращении к соревнованиям

Вторая ракетка мира, победитель Australian Open — 2024 Янник Синнер из Италии назвал приблизительный срок, после которого он примет решение о дальнейших выступлениях в туре в связи с недавно обострившейся травмой.

«Сейчас нагрузки, которые я выполняю, действительно очень низкоинтенсивные. Возможно, у меня и моей команды будет больше ответов на вопрос о моём возвращении к соревнованиям через семь или десять дней», — приводит слова Синнера пресс-служба «Мастерса» в Риме.

Напомним, ранее стало известно, что итальянец не выступит на домашнем «Мастерсе» в Риме, который пройдёт с 7 по 19 мая. Также Синнер сообщил, что может не сыграть на «Ролан Гаррос», который состоится с 26 мая по 9 июня 2024 года, если не вылечит все беспокоящие его травмы.