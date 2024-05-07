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Софья Авакова рассказала о необычном поведении теннисиста Муте на «Мастерсе» в Мадриде

Софья Авакова рассказала о необычном поведении теннисиста Муте на «Мастерсе» в Мадриде
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Бывшая теннисистка Софья Авакова поделилась самым ярким воспоминанием об эмоциональном поведении игроков на прошедшем грунтовом турнире категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«У меня в голове Корентен Муте. Кажется, что для него уже нет границы безумия. Муте наезжал на судью за то, что она не разрешала ему заказать кофе. Она говорила: «Пусть кто-то из команды сходит». Муте отвечал, что они должны сидеть на матче, говорил: «Вавринке приносили!» Потом кто-то из добрых зрителей принёс ему кофе. Что у него в голове?» — сказала Авакова в эфире «Больше! Лайв».

Напомним, победителем грунтового «Мастерса» в Мадриде стал российский теннисист Андрей Рублёв, который в финале соревнований обыграл канадского спортсмена Феликса Оже-Альяссима.

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