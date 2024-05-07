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Матч Андреевой и Бадосы в Риме был прерван из-за дождя

Матч Андреевой и Бадосы в Риме был прерван из-за дождя
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Сегодня, 7 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) проходит матч 1/64 финала, в котором за победу борются 40-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и испанская теннисистка Паула Бадоса, занимающая 126-е место в рейтинге WTA.

Встреча была прервана из-за дождя в первом сете при счёте 5:1 в пользу Бадосы.

Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2024, вторник. 13:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
2
6
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Мирры Андреевой и Паулы Бадосы за выход в следующий раунд турнира категории WTA-1000 в Риме.

Кроме матча Андреевой, также были прерваны четыре противостояния в квалификации к турниру.

Ранее Андреева заявила, что хотела сыграть с испанкой Паулой Бадосой на турнире в Риме, отметив, что матчи с сильными соперниками помогают ей прогрессировать.

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