Матч Андреевой и Бадосы в Риме был прерван из-за дождя

Сегодня, 7 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) проходит матч 1/64 финала, в котором за победу борются 40-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и испанская теннисистка Паула Бадоса, занимающая 126-е место в рейтинге WTA.

Встреча была прервана из-за дождя в первом сете при счёте 5:1 в пользу Бадосы.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Мирры Андреевой и Паулы Бадосы за выход в следующий раунд турнира категории WTA-1000 в Риме.

Кроме матча Андреевой, также были прерваны четыре противостояния в квалификации к турниру.

Ранее Андреева заявила, что хотела сыграть с испанкой Паулой Бадосой на турнире в Риме, отметив, что матчи с сильными соперниками помогают ей прогрессировать.