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Тартакова: на турнире в Мадриде у нас украли оборудование, у теннисистов — сланцы для душа

Тартакова: на турнире в Мадриде у нас украли оборудование, у теннисистов — сланцы для душа
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Телеведущая Софья Тартакова оценила организацию грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), который проходил с 24 апреля по 5 мая. По словам Тартаковой, на турнире случалось много краж, в том числе техники и одежды.

«Я бы оценила турнир в Мадриде на крепкую десяточку, если бы у нас не стырили оборудование. Там тырят сланцы у теннисисток в раздевалке. Тапочки для душа! Игроки приходили к нам на интервью с сумками. Лена Веснина, когда мы общались, поставила её рядом. Раньше в ДК танцевали, а сумка была в кружке. Точно так же мы записывали интервью. Все сумки покидали и окружили, потому что надо «сечь поляну», — сказала Тартакова в эфире «Больше! Лайв».

Напомним, победителями «тысячника» в Мадриде стали российский теннисист Андрей Рублёв, который в финале соревнований победил канадского спортсмена Феликса Оже-Альяссима, и Ига Свёнтек из Польши, обыгравшая в титульной встрече белоруску Арину Соболенко.

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