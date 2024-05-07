Метревели — о Мирре Андреевой: не стоит ждать от неё побед на «Шлемах» в этом сезоне

Бывшая девятая ракетка мира Александр Метревели высказался о перспективах 40-й ракетки мира 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в нынешнем сезоне.

«Мирра Андреева хорошо играет и будет прогрессировать. Все задатки для этого у неё есть. Она уступила Соболенко в четвертьфинале Мадрида, пока тяжело играть с силовыми теннисистками, она ещё маленькая. Но Мирра ещё окрепнет, это явно не предел.

Не стоит ждать от неё побед на «Шлемах» в этом сезоне. Пока ей будет тяжело. Но хорошие результаты она способна показывать», — приводит слова Метревели Metaratings.ru.

Напомним, в этом году Андреева провела 19 матчей, из которых выиграла 13. Сегодня, 7 мая, проходит матч 1/64 финала турнира в Риме, в котором за победу борются Мирра Андреева и Паула Бадоса. Встреча была прервана из-за дождя в первом сете при счёте 5:1 в пользу Бадосы.