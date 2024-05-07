Андреева — Бадоса: россиянка проиграла первый сет матча в Риме

Сегодня, 7 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) проходит матч 1/64 финала, в котором за победу борются 40-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и испанская теннисистка Паула Бадоса, занимающая 126-е место в рейтинге WTA.

Бадоса одержала уверенную победу в первом сете. Испанка выиграла партию со счётом 6:2.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Мирры Андреевой и Паулы Бадосы за выход в следующий раунд турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

Победительница матча встретится с 22-й ракеткой мира из США Эммой Наварро, которая пропускает первый круг как сеяная теннисистка.

Ранее бывшая девятая ракетка мира Александр Метревели высказался о перспективах Андреевой в нынешнем сезоне.