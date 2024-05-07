Эрика Андреева попала в основную сетку «Ролан Гаррос» после снятия Викмайер

91-я ракетка мира бельгийская теннисистка Янина Викмайер в социальных сетях сообщила, что не выступит на «Ролан Гаррос» из-за проблем со спиной.

Её место в основной сетке займёт 100-я ракетка мира россиянка Эрика Андреева.

«Как вы знаете, у меня были проблемы со здоровьем с начала этого года. Я делала всё, чтобы снять боль в спине, но моё тело противится мне каждый день.

Мне действительно тяжело из-за того, что я не могу быть на корте, усердно тренироваться и сражаться в матчах, потому что это у меня в крови. Поскольку сейчас всё это для меня недоступно, я решила взять перерыв и использовать его, чтобы восстановиться и окрепнуть.

Я снова начала играть после того, как стала мамой, потому что я хотела закончить свою теннисную историю на своих условиях. Будьте уверены, я буду пахать, чтобы вернуться и написать прекрасную последнюю главу», — написала спортсменка в социальных сетях.