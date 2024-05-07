Агент Анастасии Потаповой назвал любимого игрока ATP-тура

Агент российской теннисистки 43-й ракетки мира Анастасии Потаповой Александр Островский назвал любимого игрока ATP-тура в истории.

«Когда-то я говорил, что один из моих любимых игроков — Роджер Федерер. Я Федерера действительно уважаю. Очевидно, что это один из величайших игроков современности и прошлого. Наверное, один из лучших за всё время. Его игра, наверное, самая привлекательная. Но в целом всё же не могу сказать, что это мой самый-самый любимый игрок. А кто тогда самый любимый? В своё время, когда я активно обращал внимание на теннис и именно болел, мне очень нравился Кафельников Женя. Я очень пристально за ним следил и обращал внимание на все нюансы и так далее. Но с того момента прошло очень много времени. Из действующих игроков я очень уважаю Джоковича. С учётом его достижений мне кажется, что это самый выдающийся спортсмен – а не только теннисист», — сказал Островский в интервью.