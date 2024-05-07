Агент Потаповой: миллион долларов, вложенный в Настю, она отбила лишь в прошлом году

Агент 43-й ракетки мира Анастасии Потаповой Александр Островский рассказал о сотрудничестве с российской теннисисткой. По словам Островского, его агентство ведёт спортсменку с 11 лет. Они вложили в неё один миллион долларов, но отбить все средства Потапова смогла только в прошлом сезоне.

«На что ушёл один миллион долларов, вложенный в Потапову на начальном этапе? На зарплату тренерам, на команду, на перелёты, переезды, на проживание на турнирах, на восстановительные процессы, на восстановление после травм.

Я не раз говорил, что в 14-15 лет топ-юниору нужно минимум от $ 70-80 тыс. в год, чтобы сделать следующий шаг в развитии. И каждый последующий год бюджет увеличивается и может составить порядка $ 150-200 тыс. И это если очень хорошо экономить.

При этом здесь никаких гарантий. И то, что получилось с Настей Потаповой, – это какое-то чудо, и, конечно, талант игрока и желание, сверхусилия, которые прикладывала она и команда. Но доля удачи действительно очень большая. Ведь только в прошлом году Настя вернула все инвестиции. То есть она только в 22 года, по сути, вернула те средства, которые были вложены инвесторами. А начинали мы в 11-12 лет», — сказал Островский в интервью.