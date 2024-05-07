Агент российской теннисистки 43-й ракетки мира Анастасии Потаповой Александр Островский объяснил, почему теннис не может стать спортом номер 1 в России.

«И климатические условия, и менталитет – у наших болельщиков он другой по сравнению с другими странами. Обогнать по популярности командные виды спорта – хоккей или футбол – будет невозможно. И экономически теннис достаточно дорогой вид спорта, соответственно, той массовости, которой можно добиться в футболе, хоккее, баскетболе, достичь очень сложно.

Но, с другой стороны, теннис всегда будет популярен в стране, потому что большое количество наших ребят достигает очень хороших по мировым меркам результатов. У нас очень хорошее поколение, они на виду: и Медведев, и Рублёв, и Хачанов, и Сафиуллин, и Карацев. Девочек с очень хорошими результатами у нас традиционно много. Да, может быть, нет у нас первой ракетки мира, как во времена Шараповой, но мне кажется, что это не за горами», — сказал Островский в интервью.