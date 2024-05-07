Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек предположила, почему в мужском теннисе растёт количество травм

Ига Свёнтек предположила, почему в мужском теннисе растёт количество травм
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек предположила, почему в мужском теннисе растёт количество травм.

«Я думаю, спорт становится более интенсивным, потому что мы играем быстрее. Мы действительно сосредоточены на улучшении нашей физической формы. Из-за этого у нас больше нагрузок. С другой стороны, нагрузки придают больше сил на корте. Все двигаются немного лучше. Выигрывать матчи становится тяжелее.

Мне сложно сравнивать теннис ATP на грунте и харде. На самом деле я не специалист, чтобы анализировать, почему у них сейчас травмы. Может быть, это просто совпадение, что это произошло всего за пару дней. Я думаю, что в целом тур становится всё более и более интенсивным из-за продолжительности турниров и обязательных правил, которые прописаны в регламенте. Посмотрим, что это принесёт в будущем», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Материалы по теме
Янник Синнер сообщил, что не сыграет на «Ролан Гаррос», если не успеет залечить все травмы
Карлос Алькарас снялся с «Мастерса» в Риме
Медведев поделился подробностями о травме, полученной в матче с Легечкой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android