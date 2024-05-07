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Паолини: в этом году я замечаю немного больше внимания к себе

Паолини: в этом году я замечаю немного больше внимания к себе
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Итальянская теннисистка 12-я ракетка мира Ясмине Паолини высказалась о росте популярности среди итальянских болельщиков.

«Я стараюсь наслаждаться этим. В этом году я замечаю немного больше внимания к себе. Приятно находиться на такой позиции в рейтинге и играть против лучших. Но я сосредоточена на том, чтобы наслаждаться моментом. Я тот же человек, что и в прошлом году, хотя признаю, что приятно, когда мне уделяют немного больше внимания», — сказала Паолини в выпуске Media Day.

Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга примут участие в Итоговом чемпионате WTA, который состоится в Саудовской Аравии со 2 по 9 ноября. Паолини занимает седьмую позицию в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки WTA.

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