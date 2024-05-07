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Определился соперник Надаля в первом круге «Мастерса» в Риме

Определился соперник Надаля в первом круге «Мастерса» в Риме
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Испанский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Рафаэль Надаль узнал своего соперника в первом круге турнира категории «Мастерс», который пройдёт в Риме (Италия) с 8 по 19 мая.

В матче первого круга испанец встретится со 108-й ракеткой мира из Бельгии Зизу Бергсом, который в квалификационной встрече к турниру в Риме одолел Цзюнчэн Шана из Китая со счётом 6:4, 7:6.

В нынешнем грунтовом сезоне Надаль уже выступал на турнирах в Барселоне и в Мадриде. На «Мастерсе» в Мадриде ему удалось дойти до четвёртого круга, где он уступил чеху Иржи Легечке.

Всего за свою карьеру Надаль 10 раз завоёвывал титул в Риме. Отметим, что последний раз это удалось ему в 2021 году. В прошлом году обладателем трофея стал российский теннисист Даниил Медведев.

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