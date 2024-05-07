Бадоса — о победе над Андреевой: у Мирры большое будущее, она потрясающий игрок

Испанская теннисистка, занимающая 126-е место в рейтинге WTA, Паула Бадоса, прокомментировала победу над 40-й ракеткой мира из России Миррой Андреевой в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

«Всегда здорово возвращаться на корт таким образом. Это большая победа. У Мирры большое будущее, она потрясающий игрок. Мне нравится, насколько она конкурентоспособна. Я следовала своему игровому плану на протяжении всего матча и очень рада, что всё прошло достаточно хорошо. Когда ты очень конкурентоспособна и молода, как Мирра, тебе приходится управлять своими эмоциями. Я думаю, что она легко справится с этим. Она очень умная теннисистка», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Во втором круге Бадоса встретится с 22-й ракеткой мира из США Эммой Наварро, которая пропускает первый круг как сеяная теннисистка. Действующей чемпионкой турнира в Риме является Елена Рыбакина.