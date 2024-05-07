Фото: Ига Свёнтек на обложке журнала Elle

Первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек выйдет на обложке июньского номера журнала Elle.

Фото обложки журнала размещено на станице польской тенниситки в соцсетях.

Фото: Из личного архива Иги Свёнтек

«Два года назад я хотела доказать всем, что я смогу стать лучшей теннисисткой. Я училась противостоять первой волне успеха и ощущений, связанных с ним. Сейчас я больше не просто теннисистка. Моя роль не так проста, как я представляла себе в более раннем возрасте», — подписала Свёнтек пост со своим изображением на обложке журнала.

На прошлой неделе Свёнтек завоевала титул чемпионки грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финале соревнований она со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7) обыграла вторую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.