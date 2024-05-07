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Стало известно, с кем сыграет Вероника Кудерметова во втором круге турнира WTA-1000 в Риме

Стало известно, с кем сыграет Вероника Кудерметова во втором круге турнира WTA-1000 в Риме
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25-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) сыграет с немецкой теннисисткой, трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема» Анжеликой Кербер. В матче 1/64 финала 36-летняя немка разгромила Лорен Дэвис (США) со счётом 6:1, 6:0.

Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2024, вторник. 19:50 МСК
Лорен Дэвис
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		0
6 		6
         
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер

Игра продлилась 1 час 3 минуты. Кербер ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Дэвис ни одного эйса, восемь двойных ошибок и единственный брейк-пойнт, который она не реализовала.

Кудерметова и Кербер провели между собой одну встречу на турнирах WTA. Это произошло в этом году на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В третьем круге сильнее оказалась немецкая теннисистка — 6:4, 7:5.

Турнирная сетка турнира WTA-1000 в Риме
Календарь турнира WTA-1000 в Риме
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