Стало известно, с кем сыграет Вероника Кудерметова во втором круге турнира WTA-1000 в Риме

25-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова во втором круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) сыграет с немецкой теннисисткой, трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема» Анжеликой Кербер. В матче 1/64 финала 36-летняя немка разгромила Лорен Дэвис (США) со счётом 6:1, 6:0.
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Игра продлилась 1 час 3 минуты. Кербер ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Дэвис ни одного эйса, восемь двойных ошибок и единственный брейк-пойнт, который она не реализовала.
Кудерметова и Кербер провели между собой одну встречу на турнирах WTA. Это произошло в этом году на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В третьем круге сильнее оказалась немецкая теннисистка — 6:4, 7:5.
- 7 мая 2024
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