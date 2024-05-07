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Рыбакина поделилась ожиданиями от турнира в Риме, на котором ей предстоит защищать титул

Рыбакина поделилась ожиданиями от турнира в Риме, на котором ей предстоит защищать титул
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Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

«Очень рада снова оказаться здесь. Приятное место. Я с нетерпением жду этот турнир. Я не тренировалась где-то три-четыре дня. Сегодня мне удалось немного позаниматься. Да, я думаю, что нужно постепенно набирать форму и распределять нагрузки из-за непростого графика.

Мы провели большую часть подготовки ещё до турнира в Штутгарте. На сегодня я понимаю, что у меня очень много матчей. В Мадриде, конечно, всё по-другому, другие корты. Однако после сегодняшней тренировки у меня приятные ощущения», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Турнир категории WTA-1000 в Риме стартовал сегодня, 7 мая, и завершится 18 мая. Елена Рыбакина является действующей чемпионкой соревнований.

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