Доминик Тим планирует завершить карьеру в конце этого года на турнире в Вене

Бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим планирует завершить карьеру в октябре этого года после турнира категории ATP-500 в Вене. Об этом сообщает Salzburger Nachrichten.

Спад в игре австрийца начался в 2021 году после серьёзной травмы запястья, которая беспокоит его до сих пор.

Турнир в Вене пройдёт с 21 по 27 октября.

30-летний Тим — победитель турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США — 2020). Кроме того, на его счету ещё 16 побед на турнирах ATP (из них один серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе в 2019 году). Также он дважды играл в финалах Итогового турнира ATP: в 2019 году он в трёх партиях уступил греческому теннисисту Стефаносу Циципасу (7:6 (8:6), 2:6, 6:7 (4:7)), а в 2020-м проиграл россиянину Даниилу Медведеву — 6:4, 6:7 (2:7), 4:6).