Зверев: играть с Надалем на грунтовом корте — самое большое испытание в теннисе

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вспомнил о своём противостоянии с Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос» в 2022 году.

«Очевидно, что у меня смешанные чувства по поводу этого матча. Это была одна из лучших встреч, которые я когда-либо проводил в своей жизни. Но концовка матча — худшая в моей карьере. Его игра меняется, мяч внезапно становится быстрее на несколько километров в час. Внезапно его скорость становится намного быстрее.

Победить его очень сложно. Играть с Надалем на грунтовом корте — самое большое испытание, которое только может быть в нашем спорте. Я бы с удовольствием сделал это ещё раз. Чтобы освежить воспоминания и сделать их счастливыми. Было бы здорово, если бы мы встретились с ним в полуфинале или финале», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Напомним, в матче 2022 года Зверев получил травму во втором сете полуфинального матча «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем. При счёте 6:5 (30:40) в пользу представителя Германии он упал на корт, неудачно подвернув голеностоп. Зверев закричал, а затем начал плакать от боли. К нему выбежали врачи и подбежал сам Надаль. Зверева увезли с корта на коляске. Матч завершился технической победой Надаля.