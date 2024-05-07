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Бадоса: вчерашняя тренировка с Жабер заставила меня сегодня сыграть потрясающе

Бадоса: вчерашняя тренировка с Жабер заставила меня сегодня сыграть потрясающе
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Испанская теннисистка, занимающая 126-е место в рейтинге WTA, Паула Бадоса поблагодарила Онс Жабер за поддержку во время матча с 40-й ракеткой мира из России Миррой Андреевой.

«Знаю, что она была на игре. Вчерашняя тренировка с ней заставила меня сегодня сыграть потрясающе. Я была очень внимательна ко всему. Всегда приятно быть рядом с ней. Онс мне очень помогает, в том числе и морально. Она всегда настолько позитивна, что иногда мне трудно играть против неё. Я многому учусь, она очень талантлива. Так приятно проживать с ней совместные моменты», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Во втором круге Бадоса встретится с 22-й ракеткой мира из США Эммой Наварро, которая пропускает первый круг как сеяная теннисистка.

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