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«Это «психически ненормальный график». Доктор Дайнс и Энди Роддик — о травмах теннисистов

«Это «психически ненормальный график». Доктор Дайнс и Энди Роддик — о травмах теннисистов
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Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик и спортивный хирург Джошуа Дайнс объяснили причины многочисленных травм теннисистов в последнее время.

«Синнер тренировался в тренажерном зале в Мадриде, занимаясь тяжелой атлетикой, потому что ему приходилось выполнять свои циклы упражнений во время этих соревнований, потому что не было свободного времени», — приводит слова Роддика tennisuptodate.

«Игроки НФЛ не занимаются соревновательной деятельностью от семи до восьми месяцев в году, в НБА, НХЛ, футболе — до четырех. Только теннисисты играют по 11 с половиной месяцев. Это «психически ненормальный график», — сказал Дайнс.

Напомним, по ходу турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), завершившегося в воскресенье, 5 мая, травмы получили чешские теннисисты Якуб Меншик и Иржи Легечка, вторая ракетка мира Янник Синнер и россиянин Даниил Медведев.

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