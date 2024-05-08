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Гауфф: буду относиться к Играм в Париже как к единственному шансу выступить на Олимпиаде

Гауфф: буду относиться к Играм в Париже как к единственному шансу выступить на Олимпиаде
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Третья ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о своём настрое на предстоящие Олимпийские игры в Париже.

«Олимпийские игры — это главный приоритет для меня. Они равны турнирам «Большого шлема. Я бы не стала ставить Игры выше или ниже только потому, что никогда раньше не играла на них. Париж — мой первый раз. Естественно, я всегда хочу выступать хорошо, стараться завоевать медаль.

Подготовка обещает быть интересной, потому что я никогда раньше не переходила с травы на грунт. Надеюсь, у меня получится выступить на Олимпийских играх несколько раз в жизни. Однако я буду относиться к Играм в Париже как к единственному шансу сыграть на Олимпиаде», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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