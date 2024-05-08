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Паула Бадоса одержала первую за год победу над соперницей из топ-40 рейтинга WTA

Паула Бадоса одержала первую за год победу над соперницей из топ-40 рейтинга WTA
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Вчера, 7 мая, испанская теннисистка, занимающая 126-е место в рейтинге WTA, Паула Бадоса, вышла во второй раунд турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв 40-ю ракетку мира 17-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву. Матч завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу представительницы Испании.

Рим (ж). 1-й круг
07 мая 2024, вторник. 13:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Таким образом, Бадоса одержала первую за год победу над теннисисткой из топ-40 рейтинга WTA. Испанке удалось прервать серию из шести поражений.

Во втором круге грунтового турнира в Риме Бадоса встретится с 22-й ракеткой мира из США Эммой Наварро, которая пропускает первый круг как сеяная теннисистка. Действующей чемпионкой турнира в Риме является четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина.

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