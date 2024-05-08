Паула Бадоса одержала первую за год победу над соперницей из топ-40 рейтинга WTA

Вчера, 7 мая, испанская теннисистка, занимающая 126-е место в рейтинге WTA, Паула Бадоса, вышла во второй раунд турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв 40-ю ракетку мира 17-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву. Матч завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу представительницы Испании.

Таким образом, Бадоса одержала первую за год победу над теннисисткой из топ-40 рейтинга WTA. Испанке удалось прервать серию из шести поражений.

Во втором круге грунтового турнира в Риме Бадоса встретится с 22-й ракеткой мира из США Эммой Наварро, которая пропускает первый круг как сеяная теннисистка. Действующей чемпионкой турнира в Риме является четвёртая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина.