Путинцева уступает трём теннисисткам по количеству побед на турнирах WTA-1000 в этом году

Казахстанская теннисистка 41-я ракетка мира Юлия Путинцева одержала 12 побед на турнирах категории WTA-1000 в 2024 году. Больше неё на «тысячниках» побеждали только три спортсменки.

Теннисистки, одержавшие наибольшее количество побед на турнирах категории WTA-1000 в 2024 году:

1. Ига Свёнтек ( первая ракетка мира, Польша) — 21.

2. Елена Рыбакина (4, Казахстан) — 15.

3. Даниэль Коллинз (15, США) — 13.

4. Юлия Путинцева (41, Казахстан) — 12.

С 7 по 18 мая в Риме (Италия) проходит грунтовый турнир категории WTA-1000. Во вторник, 7 мая, Путинцева одержала победу в матче первого круга над итальянской теннисисткой Мартиной Тревизан (6:3, 6:4). В 1/32 финала она сыграет с 35-й ракеткой мира Слоан Стивенс (США).