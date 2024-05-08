Паолини рассказала, что должен иметь в арсенале игрок, чтобы бороться с топ-теннисистами

12-я ракетка мира итальянка Ясмине Паолини рассказала, что должен иметь в арсенале игрок, чтобы добиваться больших результатов и навязывать борьбу топ-теннисистам.

«Я думаю, что один из ключевых аспектов — это хорошая подача. Нужно просто лучше подавать. Если ты у тебя плохая подача, ты изначально находишься в невыгодном положении. Думаю, это один из важнейших пунктов. Также нужно играть глубоко.

Честно говоря, я не слишком сильно подстраивалась под топ-игроков. То есть я играю так, как мне нравится. По крайней мере я так думаю. Но, конечно, я стараюсь улучшить подачу и играть глубже. Кроме того, я пробую использовать больше вращения.

Это что-то вроде ежедневных попыток добавить что-то новое в свою игру», — сказала Паолини на пресс-конференции в преддверии турнира в Риме.

В этом году итальянка провела 25 матчей, из которых выиграла 16. Она занимает наивысшую позицию в рейтинге WTA в карьере — 12-ю.