Турнир WTA-1000 в Риме, 8 мая: расписание матчей, сетка турнира

Сегодня, 8 мая, в Риме (Италия) пройдут матчи первого круга грунтового турнира категории WTA-1000. Игровой день начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых заметных матчей на сегодня.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Риме. Расписание самых заметных матчей первого круга

Элина Аванесян (Россия) — (LD) Кристина Букша (Испания) — 12:00 мск

(SR) Наоми Осака (Япония) — Клара Бюрель (Франция) — 13:30 мск

Дина Парри (Франция) — Анна Блинкова (Россия) — 13:30 мск

Анастасия Потапова (Россия) — Сиюй Ван (Китай) — 16:30 мск

(WC) Федерика Ди Сарра (Италия) — (Q) Варвара Грачёва (Франция) — 18:00 мск

Напомним, действующим обладателем трофея в Риме является казахстанская теннисистка, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина.