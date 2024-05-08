Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Риме, 8 мая: расписание матчей, сетка турнира

Турнир WTA-1000 в Риме, 8 мая: расписание матчей, сетка турнира
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 мая, в Риме (Италия) пройдут матчи первого круга грунтового турнира категории WTA-1000. Игровой день начнётся не ранее 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых заметных матчей на сегодня.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Риме. Расписание самых заметных матчей первого круга

Элина Аванесян (Россия) — (LD) Кристина Букша (Испания) — 12:00 мск

(SR) Наоми Осака (Япония) — Клара Бюрель (Франция) — 13:30 мск

Дина Парри (Франция) — Анна Блинкова (Россия) — 13:30 мск

Анастасия Потапова (Россия) — Сиюй Ван (Китай) — 16:30 мск

(WC) Федерика Ди Сарра (Италия) — (Q) Варвара Грачёва (Франция) — 18:00 мск

Напомним, действующим обладателем трофея в Риме является казахстанская теннисистка, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина.

Материалы по теме
Рыбакина разгромила украинку в Штутгарте и получила новое авто. Но прав у неё пока нет
Рыбакина разгромила украинку в Штутгарте и получила новое авто. Но прав у неё пока нет
Календарь турнира в Риме
Турнирная сетка в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android