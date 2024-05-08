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Турнир «Мастерс» в Риме, 8 мая: расписание матчей, сетка турнира

Турнир «Мастерс» в Риме, 8 мая: расписание матчей, сетка турнира
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Сегодня, 8 мая, в Риме (Италия) пройдут матчи первого круга грунтового турнира категории «Мастерс». Игровой день начнётся не раньше 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых заметных матчей на сегодня.

Теннис. Турнир «Мастерс» в Риме. Первый круг

Корентен Муте (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия) — 18:00 мск

Александр Шевченко (Казахстан) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 13:30 мск

Павел Котов (Россия) — Алекс Михельсен (США) — 13:30 мск

Йосихито Нисиока (Япония) — Себастьян Офнер (Австрия) — 12:00 мск

Напомним, действующим обладателем трофея «Мастерса» в Риме является российский теннисист Даниил Медведев. В этот раз он посеян под вторым номером и начнёт играть со второго круга турнира.

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