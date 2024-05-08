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Коннорс поделился мнением о предстоящем завершении карьеры Надаля

Коннорс поделился мнением о предстоящем завершении карьеры Надаля
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Восьмикратный победитель турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира американец Джимми Коннорс поделился мыслями о предстоящем завершении карьеры испанца Рафаэля Надаля.

«С ним теннису лучше, чем без него. Намного лучше. Он создаёт так много тем для обсуждения: о том, что он слишком стар, о том, что он уже не тот, что раньше.

То, как он всегда относился к своим матчам, поражает. И характер, и стойкость, и терпение, он ведь никогда не дарил лёгкие мячи. Он всё доводил до конца. Знаете, он убивал себя на корте, оставлял там свою ДНК. И его любят по всему миру, так что…

В конце концов, это его решение [завершить карьеру]. И рано или поздно мы все это поймём», — сказал Коннорс в подкасте Advantage Connors.

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