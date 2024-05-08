Джокович проиграл Димитрову тренировочный сет в Риме

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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович провёл тренировочный сет в Риме (Италия) с болгарином Григором Димитровым.

Партия завершилась со счётом 6:3 в пользу болгарского спортсмена.

Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Напомним, Джокович открыл грунтовый сезон на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) (этот турнир стал для Новака первым с марта). Серб дошёл на нём до полуфинального раунда, где проиграл трёхкратному финалисту турниров «Большого шлема», шестой ракетке мира норвежцу Касперу Рууду со счётом 4:6, 6:1, 4:6.

На этой неделе Джокович выступит на другом грунтовом «Мастерсе», в Риме (Италия), действующим чемпионом которого является россиянин Даниил Медведев. С турнира в Мадриде Новак снялся.