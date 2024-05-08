Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович проиграл Димитрову тренировочный сет в Риме

Джокович проиграл Димитрову тренировочный сет в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович провёл тренировочный сет в Риме (Италия) с болгарином Григором Димитровым.

Партия завершилась со счётом 6:3 в пользу болгарского спортсмена.

Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Напомним, Джокович открыл грунтовый сезон на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) (этот турнир стал для Новака первым с марта). Серб дошёл на нём до полуфинального раунда, где проиграл трёхкратному финалисту турниров «Большого шлема», шестой ракетке мира норвежцу Касперу Рууду со счётом 4:6, 6:1, 4:6.

На этой неделе Джокович выступит на другом грунтовом «Мастерсе», в Риме (Италия), действующим чемпионом которого является россиянин Даниил Медведев. С турнира в Мадриде Новак снялся.

Материалы по теме
Медведев и Рублёв могут сыграть в полуфинале. Итоги жеребьёвки супертурнира в Риме
Медведев и Рублёв могут сыграть в полуфинале. Итоги жеребьёвки супертурнира в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android