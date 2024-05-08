Бушар поделилась воспоминаниями о поражении в финале Уимблдона в 2014 году

Бывшая пятая ракетка мира канадка Эжени Бушар поделилась воспоминаниями о разгромном поражении в финале Уимблдона от чешки Петры Квитовой, которое случилось в 2014 году.

«Мне было очень тяжело. В особенности потому, что до финала я не проиграла ни одного сета. Я действительно выигрывала все свои матчи довольно легко и непринуждённо. А потом в финале мне надрали задницу.

Это было тяжело, и я не чувствовала, что вообще заслужила победу, потому что меня снесли с корта, но да, после этого матча было много слёз», — приводит слова Бушар Sportskeeda.

Напомним, матч за титул завершился со счётом 6:3, 6:0 в пользу Квитовой.

Ранее стало известно, что Бушар готовится к турниру категории W-75 в Зефирхилсе (США) впервые после ухода в профессиональный пиклбол.