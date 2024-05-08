Брат Доминика Тима отреагировал на слухи о планах теннисиста завершить карьеру

Бывший австрийский теннисист Мориц Тим отреагировал на слухи о том, что его брат Доминик Тим планирует завершить карьеру. Он заявил, что чёткое заявление будет только в конце недели.

«Мы прокомментируем это в конце недели и дадим чёткое заявление, чтобы не было путаницы», — приводит слова Морица Sky Sport Austria.

Напомним, есть версия о том, что австрийский теннисист Доминик Тим уже осенью завершит карьеру в большом спорте, если не сможет достичь поставленных целей за остаток теннисного сезона. В июне 2021 года Тим серьёзно повредил запястье. С момента своего возвращения в тур ATP в марте 2022 года австриец не смог набрать прежнюю форму.

До травмы Тим сумел завоевать титулы на 17 турнирах ATP и выиграть US Open в 2020 году.