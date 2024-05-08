Рууд, Фритц и Карацев заявились на турнир категории АТР-250 в Женеве

Стал известен полный предварительный состав участников турнира категории АТР-250 в Женеве, который состоится на неделе перед «Ролан Гаррос» (19–25 мая).

Заявку возглавил двукратный чемпион турнира и шестая ракетка мира норвежец Каспер Рууд. Из российских теннисистов на турнире планирует выступить 86-я ракетка мира Аслан Карацев. Кроме того, в Швейцарии планируют сыграть американцы Тейлор Фритц (13-я ракетка мира), Бен Шелтон (14) и Томми Пол (16).

Также там сыграют аргентинец Себастьян Баэс (19), действующий чемпион Николас Харри (Чили, 24) и финалист US Open — 2014 Кеи Нисикори, использовавший защищённый рейтинг. 10-м запасным стал Павел Котов, 12-м — итальянец Маттео Берреттини.

Полный заявочный лист выглядит следующим образом: