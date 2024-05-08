Бублик, Монфис и Умбер выступят на турнире ATP-250 в Лионе

Стал известен полный предварительный состав участников турнира категории АТР-250 в Лионе (Франция), который состоится на неделе перед «Ролан Гаррос» (19–25 мая).

Заявку возглавил 15-я ракетка мира француз Уго Умбер. Во Франции также планируют сыграть представитель Казахстана Александр Бублик (17-й номер рейтинга WTA), канадец Феликс Оже-Альяссим (20), аргентинец Франсиско Серундоло (22) и американец Фрэнсис Тиафо (25).

Также там сыграют француз Гаэль Монфис (38), итальянец Лоренцо Сонего (47) и бразилец Тьяго Уайлд (61). Четвёртым среди запасных значится россиянин Павел Котов (63).

Полный заявочный лист выглядит следующим образом:

Фото: www.dartsrankings.com/tennis/lyon

-Ранее стало известно, кто выступит на швейцарском турнире в Женеве.