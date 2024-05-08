Стало известно, где Синнер будет проходить лечение перед «Ролан Гаррос»

Итальянский теннисист и вторая ракетка мира Янник Синнер рассказал, что будет проходить лечение в медицинском центре J Medical в Турине (Италия). Он заявил, что по результатам МРТ стало понятно, что ему требуется лечение.

«Мы подумали, что в этом нет ничего серьёзного, но с помощью МРТ я увидел, что что-то не так», — приводит слова Синнера Sky Sport.

Помогать Синнеру будет Джакомо Нальди, физиотерапевт, который уже лечил лодыжку итальянца в 2022 году.

Напомним, Синнер снялся с «Мастерса» в Мадриде из-за травмы бедра, теперь ему предстоит восстановиться перед «Ролан Гаррос», из-за чего он пропускает «Мастерс» в Риме.

С турнира в Мадриде также снялся и российский теннисист Даниил Медведев, однако он успел восстановиться к турниру в Риме и сможет побороться за защиту своего титула.