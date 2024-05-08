Элина Аванесян обыграла испанку Букшу и вышла во второй круг «тысячника» в Риме
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Сегодня, 8 мая, завершился матч первого круга турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) между российской теннисисткой Элиной Аванесян и испанкой Кристиной Букшей. Со счётом 6:7 (3:7), 6:0, 7:5 победу одержала Аванесян.
Матч продолжался 2 часа 34 минуты. На счету россиянки два выполненных эйса и шесть двойных ошибок. Ей также удалось реализовать семь брейк-пойнтов из 18. Букша не смогла выполнить ни одного эйса, но и допустила всего одну двойную ошибку. Реализация брейк-пойнтов у испанки — три из шести.
Рим (ж). 1-й круг
08 мая 2024, среда. 12:05 МСК
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 1
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|5
Кристина Букша
К. Букша
Отметим, ранее соперницы не встречались на корте ни разу. Теперь Аванесян предстоит встретится с посеянной под 25-м номером Барборой Крейчиковой из Чехии.
Действующей чемпионкой турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.
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