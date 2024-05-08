Блинкова переиграла Парри и вышла во второй круг турнира в Риме
Поделиться
46-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй раунд турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
В матче 1/64 финала россиянка переиграла француженку Диан Парри со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 15 минут.
Рим (ж). 1-й круг
08 мая 2024, среда. 13:55 МСК
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Анна Блинкова
А. Блинкова
За это время Блинкова не выполнила ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных (50%). На счету Парри также ни одного эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх (33%).
Во втором круге Анна Блинкова сыграет с американкой Даниэль Коллинз, которая пропускает первый круг как сеяная теннисистка.
Действующей чемпионкой турнира в Риме является представительница Казахстана Елена Рыбакина.
Комментарии
- 8 мая 2024
-
15:13
-
14:52
-
14:47
-
14:26
-
14:18
-
13:52
-
13:33
-
13:27
-
12:19
-
11:51
-
11:23
-
11:11
-
10:29
-
10:07
-
09:58
-
09:52
-
09:34
-
01:05
-
00:52
-
00:37
-
00:18
- 7 мая 2024
-
23:48
-
23:00
-
22:59
-
22:44
-
22:09
-
21:50
-
21:27
-
21:00
-
20:58
-
20:58
-
20:52
-
20:37
-
20:32
-
18:59