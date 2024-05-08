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Камила Джорджи завершила игровую карьеру

Камила Джорджи завершила игровую карьеру
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116-я ракетка мира итальянская теннисистка Камила Джорджи завершила карьеру, сообщается на сайте Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Итальянка не делала никаких официальных заявлений, однако её имя появилось на сайте организации в списке игроков, которые завершили спортивную карьеру.

Последний матч Камила Джорджи провела на турнире категории WTA-1000 в Майами (США), где во втором круге проиграла первой ракетке мира польке Иге Свёнтек со счётом 1:6, 1:6.

Отметим, что наивысшей позицией 32-летней итальянки является 26-я строчка. У неё в активе четыре титула на уровне WTA, включая «тысячник» в Канаде.

Ранее Джимми Коннорс высказался о предстоящем завершении карьеры испанца Рафаэля Надаля.

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