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Павел Котов разгромил Михельсена в первом матче «Мастерса» в Риме

Павел Котов разгромил Михельсена в первом матче «Мастерса» в Риме
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Сегодня, 8 мая, завершился матч первого круга грунтового турнира «Мастерс» в Риме (Италия) между российским теннисистом Павлом Котовым и американцем Алексом Михельсеном. Со счётом 6:1 6:1 победу одержал россиянин.

Матч длился 1 час 20 минут. Котов выполнил четыре подачи навылет, его сопернику не удалось сделать ни одной. Михельсен сделал три двойные ошибки, россиянин не допустил их. Американец не реализовал ни одного брейк-пойнта, Котов же смог реализовать пять из восьми.

Рим (м). 1-й круг
08 мая 2024, среда. 14:05 МСК
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

Отметим что ранее теннисисты не встречались на корте в качестве соперников. Теперь Котов в следующем поединке встретится с посеянным под 12-м номером американцем Беном Шелтоном.

Напомним, действующим чемпионом турнира в Риме является россиянин Даниил Медведев, который начнёт борьбу за защиту титула со второго круга турнира.

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