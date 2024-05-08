Павел Котов разгромил Михельсена в первом матче «Мастерса» в Риме

Сегодня, 8 мая, завершился матч первого круга грунтового турнира «Мастерс» в Риме (Италия) между российским теннисистом Павлом Котовым и американцем Алексом Михельсеном. Со счётом 6:1 6:1 победу одержал россиянин.
Матч длился 1 час 20 минут. Котов выполнил четыре подачи навылет, его сопернику не удалось сделать ни одной. Михельсен сделал три двойные ошибки, россиянин не допустил их. Американец не реализовал ни одного брейк-пойнта, Котов же смог реализовать пять из восьми.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Отметим что ранее теннисисты не встречались на корте в качестве соперников. Теперь Котов в следующем поединке встретится с посеянным под 12-м номером американцем Беном Шелтоном.
Напомним, действующим чемпионом турнира в Риме является россиянин Даниил Медведев, который начнёт борьбу за защиту титула со второго круга турнира.
- 8 мая 2024
-
16:51
-
16:08
-
15:54
-
15:50
-
15:36
-
15:13
-
14:52
-
14:47
-
14:26
-
14:18
-
13:52
-
13:33
-
13:27
-
12:19
-
11:51
-
11:23
-
11:11
-
10:29
-
10:07
-
09:58
-
09:52
-
09:34
-
01:05
-
00:52
-
00:37
-
00:18
- 7 мая 2024
-
23:48
-
23:00
-
22:59
-
22:44
-
22:09
-
21:50
-
21:27
-
21:00
-
20:58