Тарпищев высказался о травме Даниила Медведева, полученной в Мадриде

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал травму Даниила Медведева, полученную на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Медведев хорошо играл в Мадриде, и я думал, что он будет в финале. К сожалению, он получил травму. Надеюсь, всё обойдётся, но если травма серьёзная — приводящая, — это надолго. Надо смотреть на глубину повреждения», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее россиянин снялся с четвертьфинального матча с чехом Иржи Легечкой на турнире в Мадриде. Это произошло после первого сета, который Медведев проиграл со счётом 4:6.

На этой неделе Медведеву предстоит защитить титул на «Мастерсе» в Риме (Италия). Россиянин начинает со второго круга, где он сыграет либо с британцем Джеком Дрэйпером, либо с хорватом Борной Чоричем.