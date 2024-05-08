Надаль — о «Ролан Гаррос»: я не могу предсказать, какие у меня там будут эмоции

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос, какие эмоции он будет испытывать по возвращении на корты «Ролан Гаррос».

«Я не могу дать чёткого ответа. Прежде всего, я хочу сыграть в Риме. Это тот турнир, где я сейчас выступаю. Я не думаю о том, что будет потом. Если я почувствую, что готов играть на «Ролан Гаррос», я не могу предсказать, какие у меня там будут эмоции.

Я просто хочу наслаждаться каждым днём. Я, наконец, получаю удовольствие от игры в теннис. Всё зависит от моего тела.

Я счастлив делать то, что делаю. Когда я говорю о завершении карьеры, это не потому, что мне больше не нравится играть в теннис или я не чувствую себя достаточно конкурентоспособным. Это не тот случай. Дело в том, что моё тело не позволяло мне играть несколько недель подряд, проводить тренировки и получать от них удовольствие на ежедневной основе.

Если ты не можешь делать всё в повседневной жизни должным образом, не можешь расслабиться из-за боли и травм, то почти невозможно добиться успеха или продолжать бороться за то, что действительно мотивирует, разве нет?

Но сейчас я уже третью неделю подряд выступаю в туре. Это хорошо, даже если результаты уже не такие, как раньше. Но я чувствую себя лучше, повышаю свой уровень.

Посмотрим. Я хочу продолжать», — сказал Надаль на пресс-конференции в преддверии «Мастерса» в Риме.