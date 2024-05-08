Наоми Осака вышла во второй круг турнира в Риме, где сразится с Мартой Костюк

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).
В первом круге соревнований Осака, выступающая по защищённому рейтингу, со счётом 7:6 (7:2), 6:1 обыграла представительницу Франции Клару Бюрель (45-я ракетка мира).
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Встреча Осаки с Бюрель продлилась 1 час и 26 минут. В её рамках Наоми (текущий рейтинг — 173) восемь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Бюрель два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Следующей соперницей Осаки в Риме станет 20-я ракетка мира 21-летняя украинка Марта Костюк (19).
- 8 мая 2024
-
17:51
-
17:33
-
17:27
-
16:51
-
16:08
-
15:54
-
15:50
-
15:36
-
15:13
-
14:52
-
14:47
-
14:26
-
14:18
-
13:52
-
13:33
-
13:27
-
12:19
-
11:51
-
11:23
-
11:11
-
10:29
-
10:07
-
09:58
-
09:52
-
09:34
-
01:05
-
00:52
-
00:37
-
00:18
- 7 мая 2024
-
23:48
-
23:00
-
22:59
-
22:44
-
22:09
-
21:50