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Наоми Осака вышла во второй круг турнира в Риме, где сразится с Мартой Костюк

Наоми Осака вышла во второй круг турнира в Риме, где сразится с Мартой Костюк
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В первом круге соревнований Осака, выступающая по защищённому рейтингу, со счётом 7:6 (7:2), 6:1 обыграла представительницу Франции Клару Бюрель (45-я ракетка мира).

Рим (ж). 1-й круг
08 мая 2024, среда. 15:45 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		1
         
Клара Бюрель
Франция
Клара Бюрель
К. Бюрель

Встреча Осаки с Бюрель продлилась 1 час и 26 минут. В её рамках Наоми (текущий рейтинг — 173) восемь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Бюрель два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Следующей соперницей Осаки в Риме станет 20-я ракетка мира 21-летняя украинка Марта Костюк (19).

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