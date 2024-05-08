Наоми Осака вышла во второй круг турнира в Риме, где сразится с Мартой Костюк

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В первом круге соревнований Осака, выступающая по защищённому рейтингу, со счётом 7:6 (7:2), 6:1 обыграла представительницу Франции Клару Бюрель (45-я ракетка мира).

Встреча Осаки с Бюрель продлилась 1 час и 26 минут. В её рамках Наоми (текущий рейтинг — 173) восемь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Бюрель два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Следующей соперницей Осаки в Риме станет 20-я ракетка мира 21-летняя украинка Марта Костюк (19).