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Экс-россиянин Шевченко стал соперником Карена Хачанова во втором круге «Мастерса» в Риме

Экс-россиянин Шевченко стал соперником Карена Хачанова во втором круге «Мастерса» в Риме
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60-я ракетка мира, 23-летний российский теннисист Александр Шевченко, в данный момент представляющий Казахстан, уверенно вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче первого раунда Шевченко со счётом 6:3, 6:2 обыграл 36-ю ракетку мира, представителя Венгрии Фабиана Марожана.

Рим (м). 1-й круг
08 мая 2024, среда. 16:00 МСК
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан

Встреча Шевченко с Марожаном продлилась 1 час и 12 минут. В её рамках Шевченко два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Марожана ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Шевченко в Риме станет серебряный призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов (16).

Сетка мужского турнира в Риме
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