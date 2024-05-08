Экс-россиянин Шевченко стал соперником Карена Хачанова во втором круге «Мастерса» в Риме
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60-я ракетка мира, 23-летний российский теннисист Александр Шевченко, в данный момент представляющий Казахстан, уверенно вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
В матче первого раунда Шевченко со счётом 6:3, 6:2 обыграл 36-ю ракетку мира, представителя Венгрии Фабиана Марожана.
Рим (м). 1-й круг
08 мая 2024, среда. 16:00 МСК
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|2
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Встреча Шевченко с Марожаном продлилась 1 час и 12 минут. В её рамках Шевченко два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Марожана ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Следующим соперником Шевченко в Риме станет серебряный призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов (16).
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