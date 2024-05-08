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Маттео Берреттини отказался от участия в римском «Мастерсе»

Маттео Берреттини отказался от участия в римском «Мастерсе»
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Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В первом круге соревнований Берреттини должен был сразиться с соотечественником Стефано Наполитано (WC). В сетке Маттео заменит представитель США Джеффри-Джон Вулф.

«Я старался сделать всё, чтобы сыграть в Риме, но не смогу. Не готов выступать на соревнованиях, рискую получить травму и вылететь из тенниса надолго.

Мне пришлось отодвинуть эмоции в сторону, чтобы поступить правильно. Надеюсь, я смогу сыграть в Париже или раньше.

Это не травма или какое-то повреждение, просто все те лекарства, которые я принимал (Маттео болел простудой, которая осложнилась тонзиллитом. – Прим. «Чемпионата»), ослабили организм. В Риме я бы хотел сыграть так, чтобы пройти весь путь и победить, иначе нет смысла», — приводит слова Берреттини Ubitennis.

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