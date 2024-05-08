На «Мастерсе» в Риме представили монету, посвящённую победе Италии на Кубке Дэвиса

На «Мастерсе» в Риме, который проходит с 8 по 19 мая, представили монету номиналом € 50, посвящённую победе Италии на Кубке Дэвиса в 2023 году.

Напомним, в финале прошлогоднего, 111-го в истории розыгрыша Италия впервые за 47 лет одержала победу. В финале они обыграли сборную Австралии. Решающую победу для итальянцев принёс вторая ракетка мира Янник Синнер, который в двух сетах обыграл лидера соперников — 11-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора. По этому случаю была также создана марка и отчеканена медаль.

Фото: GIAMPIERO SPOSITO/Internazionali BNL d'Italia

Тираж составит 8000 медалей. Автором проекта является Валерио де Сета. В центре лицевой стороны монеты расположен трофей Кубка Дэвиса, вверху дано название DAVIS CUP, внизу — дата и место 20 NOVEMBRE 2023/MALAGA. По кругу — название страны-победителя REPUBBLICA ITALIANA.

Фото: GIAMPIERO SPOSITO/Internazionali BNL d'Italia

На оборотной стороне изображены игроки сборной Италии, держащие кубок. Внизу — номинал в две строки 50 euro и год выпуска – 2024-й.