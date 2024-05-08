Джокович высказался о том, что «Ролан Гаррос» — 2024 может стать последним для Надаля

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович описал игру испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос». Журналисты попросили об этом Новака в честь того, что «РГ»-2024 может стать последним в карьере Надаля.

«Да, это, наверное, одно из самых больших испытаний, которое только может быть в теннисе, — играть с Рафой на «Ролан Гаррос». Мы знаем о его рекорде в Париже. Я сражался с ним на этом корте, наверное, больше, чем любой другой игрок. Порой он бывал просто непробиваем, прямо как стена.

Играть с ним на «Ролан Гаррос» — самый настоящий вызов. Он невероятный атлет. Те упорство и интенсивность, которые он проявляет на корте, особенно в Париже, я думаю, очень редко можно было наблюдать в истории этого вида спорта.

Уверен, грядущий «Ролан Гаррос» получится для него очень эмоциональным, как, наверное, и Мадрид, и Рим. Но там всё будет особенно, учитывая его рекорды», — сказал Джокович на пресс-конференции, посвящённой старту «Мастерса» в Риме (Италия).

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