«Мне знакомо это чувство». Джокович отреагировал на слухи о том, что Тим завершит карьеру

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на появившиеся слухи о том, что чемпион US Open – 2020, 30-летний австриец Доминик Тим планирует завершить карьеру.

«Я об этом ещё не слышал. Пока он это не подтвердит, я не могу комментировать его уход, потому что слухи есть слухи.

Но я могу высказаться о нём. Прежде всего, он отличный парень, очень хороший человек, с манерами, правильными ценностями, семьянин, всегда находил время поздороваться, всегда проявлял уважение на корте и за его пределами.

Мне очень нравится Доминик. Думаю, он отличный пример человека, который никогда не сдаётся. Ему пришлось пережить трудное время, связанное с травмами. Но он пытается вернуться на прежний уровень, когда выигрывал турниры «Большого шлема» и был в топе мирового рейтинга.

Конечно, мы все понимаем, как трудно возвращаться. У меня самого была травма в 2018 году, серьёзная травма локтя, и я пытался вернуться. Мне знакомо это чувство. К счастью, мне удалось вернуться и выйти на нужный уровень спустя шесть-семь месяцев. Его же борьба… растянулась на несколько лет. Я определённо ему сочувствую и желаю всего наилучшего.

Мы все как поклонники тенниса и его коллеги надеемся, что он сможет найти свой теннис, потому что за ним всегда было очень интересно наблюдать. Захватывающие удары, невероятные одноручные бэкхенды, форхенды, столько мощи и интенсивности он выплёскивал на корт.

Да, надеюсь, он сможет остаться и играть как можно дольше, потому что он очень важный игрок для нашего вида спорта. Но решать только ему, поэтому только он знает, как долго он будет играть», — сказал Джокович на пресс-конференции, посвящённой старту «Мастерса» в Риме (Италия).