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Старт матчей Потаповой и Сафиуллина в Риме задерживается из-за дождя

Дождливая погода прервала сегодняшний (8 мая) игровой день в Риме (Италия), где проходят грунтовые турниры категории WTA-1000 и серии «Мастерс».

В частности, из-за ливня сдвинулось время начала матча российских теннисистов — Анастасии Потаповой (Шевченко) и Романа Сафиуллина. Анастасия должна была выйти на корт ещё в 18:30 мск. Старт встречи Сафиуллина пока назначен на 20:00 мск.

Из-за непогоды были прерваны такие матчи, как:

Артур Риндеркнеш (Франция) – Франческо Пассаро (Италия) – 5:6 — первый круг (прерван);

Кристофер Юбэнкс (США) – Теренс Атман (Франция, Q) – 4:6, 1:0 – первый круг (прерван);

Диего Шварцман (Аргентина, Q) – Александар Вукич (Австралия) – 2:4 – первый круг (прерван);

Софья Кенин (США) – Лючия Бронцетти (Италия) – 3:3 – первый круг (прерван).