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Новак Джокович поделился впечатлениями от тренировок с обновлённой командой

Новак Джокович поделился впечатлениями от тренировок с обновлённой командой
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о последних перестановках в своей команде.

«Сейчас я работаю с фитнес-тренером (Гебхард Фил-Грич), с которым сотрудничал много лет. Поэтому мне не потребовалось много времени, чтобы адаптироваться к его программе и подходу. Мы очень хорошо знаем друг друга. Я с самого начала ощущаю синхронизацию с ним по вопросам того, как подходить к тренировочной программе на корте и за его пределами. И с Ненадом (Зимоничем), конечно, тоже.

Так что, да, я доволен тем, как прошли последние 10-14 дней в плане тренировок, в плане подготовки к этому турниру (в Риме), но особенно к «Ролан Гаррос», Уимблдону и Олимпийским играм. Это тот блок, к которому мы готовимся больше всего.

Да, нам остаётся только наблюдать за тем, как проделанная работа трансформируется в хорошее выступление на корте», — сказал Джокович на пресс-конференции, посвящённой старту «Мастерса» в Риме (Италия).

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