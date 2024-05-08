Надаль: не надо драматизировать. «Мастерс» в Риме выживет и без Синнера с Алькарасом

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался о том, что стартовавший «Мастерс» в Риме из-за травм пропускают вторая ракетка мира Янник Синнер (Италия) и третий номер рейтинга испанец Карлос Алькарас.

Вопрос журналиста к Надалю звучал так: «Учитывая ваш многолетний опыт в туре, что вы думаете о серьёзных травмах, которые сейчас получают очень молодые игроки – Янник Синнер, Карлос Алькарас? Есть ли у вас какие-нибудь идеи, как можно избавиться от этого? Может быть, играть по одному большому турниру в месяц, как делают с гонками в Формуле-1, или...»

«Травмы были всегда. В этом и дело. Я понимаю, что для вас, ребята, то, что Янник здесь не играет, – ужасная новость, особенно с учётом того, какие результаты он показывает в этом году. Но мы можем говорить об этом часами, потому что, в конце концов, мы говорим об этом уже много лет. Ничего не изменилось. Просто так совпало, что два топ-игрока прямо сейчас травмированы.

Если мы хотим порассуждать о том, почему люди получают травмы, я скажу вам совершенно чётко: доводишь организм до предела – получаешь травму. Когда игра становится всё быстрее, быстрее и быстрее, случаются травмы. Большую часть года мы играем на харде, это более жёсткое покрытие, и мы получаем травмы. Это простой ответ. Есть другая сторона. Она касается турниров, бизнеса, спорта как такового. Это уже другой разговор. В конце концов, игроки хотят зарабатывать деньги. Турниры тоже хотят зарабатывать деньги. Тогда получается весь цикл. И мы берёмся за эту роль.

Всякое бывает. Не надо рассказывать мне о травмах, о том, что я пропустил много важных, очень важных турниров в своей карьере из-за травм. Нельзя на это жаловаться. Просто принимаешь происходящее и идёшь вперёд. Получил травму – нужно хорошо восстановиться.

Они молоды. У них ещё будет куча возможностей сыграть в Риме и добиться здесь успеха. Не надо драматизировать. Турнир выживет и без Карлоса и Янника, которые очень важны сегодня для любого соревнования», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Видео: какой российский теннисист больше всех зарабатывает?